Amazon im Ruhrgebiet

15.12.2016

(tb) Amazon plant ofenbar den Bau eines Paketzentrums in Bochum. Das berichtet die Deutsche Verkehrszeitung. Die Planungen befänden sich noch im Anfangsstadium, weshalb nicht feststehe, ob der Handelskonzern aus Bochum das Ruhrgebiet ganz oder nur teilweise beliefern möchte.

In Berlin und München befördert Amazon Pakete bereits selbst. Mit dem Ruhrgebiet käme der größte deutsche Ballungsraum hinzu. In städtischen Agglomerationen ist die Paketlogistik vergleichsweise einfach. Größeren Aufwand bereitet sie in der Fläche, auf dem Land. Dort hegt Amazon nach aktuellem Kenntnisstand keine Ambitionen.