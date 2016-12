GLS kauft Golden State

(tb) Für 90 Millionen US-Dollar übernahm General Logistics (GLS) den US-Paketdienst Golden State Overnight Delivery Service (GSO). Dieser ist vor allem in Kalifornien aktiv, daneben in Arizona, Nevada und New Mexico. Damit zählt GSO zu den führenden regionalen Lieferdiensten. 1900 Mitarbeiter, die an 36 Umschlagstationen beschäftigt sind, stellen 13,5 Millionen Sendungen im Jahr zu. Im Geschäftsjahr 2015/16 – Stichtag war der 31. März – setzte GSO 114 Millionen Dollar um.