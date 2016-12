An die MICHEL-Redaktion: Fünfjahresplan

16.12.2016

von den Marken „Fünfjahrplan“ der DDR gibt es verschiedene Ausgaben (u.a. mit und ohne Schraffur). Gibt es einen speziellen Anhaltspunkt, nach dem ich mich zur korrekten Einordnung der Marken richten kann? Es wäre sehr nett von Ihnen, mir eine komplette Aufstellung der jeweiligen Ausgaben und ihrer MICHEL-Nummern zur Verfügung zu stellen.

Rüdiger M.

Sehr geehrter Herr M.,

im MICHEL-Deutschland und MICHEL-Deutschland-Spezial finden Sie jeweils eine Zusammenfassung von Freimarken- Serien, die auch die Ausgaben „Fünfjahrplan“ enthält. Nach Nominale sortiert zeigt die Übersicht, welche Marken jeweils nominalgleich in welchen Druckverfahren und mit welchen Wasserzeichen erschienen sind. Anhand dieser Aufstellung und der Katalogisierung lassen sich alle Marken eindeutig bestimmen.

Am Beispiel der Nominale 5 Pf: Abzüglich der zwei Aufdruckmarken sind vier Marken mit Nominale 5 Pf erschienen, alle in der Zeichnung fw. Die erste ist durch den Offsetdruck von den anderen unterschieden. Die anderen drei sind Buchdruckmarken, die eine davon jedoch mit Wasserzeichen 2. Die verbleibenden zwei sind beide Buchdruck und Wasserzeichen 3, jedoch durch die Zähnungen A und B unterschieden. So ist jede der in der Serie „Fünfjahrplan“ erschienenen Marken eindeutig von allen anderen abgrenzbar.

Bei den einzelnen Markenkatalogisierungen finden Sie Erläuterungen, wie Sie z.B. den Offsetdruck vom Buchdruck (Schraffur), oder die A- von der B-Zähnung unterscheiden können. Weitere wertvolle Hinweise zu generelleren Fragen – z.B. wie man Wasserzeichen erkennt oder die Zähnung einer Marke bestimmt – gibt die Einführung in den MICHEL ab Seite 5.

