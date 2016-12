Design aus Deutschland: Glasgefäße Gruppe und Schlaufenstuhl magenta

30.12.2016

(mi) Design ist ein Teil unseres Alltags – jeder Gebrauchsgegenstand, jede Verpackung, jedes Bauwerk und jedes Transportmittel wurde nach bestimmten Gestaltungskriterien entworfen und hergestellt. Design bedeutet eine ästhetische Symbiose aus künstlerischem Formwillen und produktionsbedingten Anforderungen. Die neue Sondermarken-Serie „Design aus Deutschland“ widmet sich bekannten Vertretern der deutschen Designgeschichte und ausgewählten Beispielen ihres Schaffens.

Hans Theo Baumann (1924–2016) war zeitlebens fasziniert vom Werkstoff Glas. Er kam in Basel als Sohn eines Glasmalers zur Welt. International bekannt wurde er 1953 mit der Gestaltung von Fenstern und Glaswänden für die von Egon Eiermann entworfene Matthäuskirche in Pforzheim. 1955 eröffnete Baumann ein eigenes Studio in seinem Wohnort Schopfheim. Seine große Meisterschaft im Umgang mit Glas bewies er zu Beginn der 1960er-Jahre mit Arbeiten für die Firma Gralglas. Inspiriert durch moderne Stile aus Skandinavien schuf er Glasgefäße von klarer Funktionalität, dekorloser Sachlichkeit und hoher Qualität.

Luigi Colani, 1928 in Berlin als Sohn eines Italo-Schweizers und einer polnischen Mutter geboren, wollte mit organischer Formensprache sämtliche Lebensbereiche biodynamisch umgestalten. 1968 gelang ihm mit dem Schlaufenstuhl für den Hersteller COR ein aufsehenerregendes und elegantes Design, das sich mit geschwungenen Linien an der Natur orientierte und die Grenzen des technisch Machbaren auslotete. Mit seinem Ansatz als „Übersetzer der Natur“ gelangen Colani weitere Produkterfolge – etwa das Teeservice „Drop“ für Rosenthal oder die ergonomische Canon-Spiegelreflexkamera T90.

Die Motive dieser Sonderpostwertzeichen sind von Sibylle Haase und Professor Fritz Haase aus Bremen entworfen worden. Erstausgabetag: 8. Dezember 2016.

Neuheitenmeldungen weltweit finden Sie in der MICHEL-Rundschau, der monatlichen Fachzeitschrift für Briefmarkensammler.