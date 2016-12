Philatelistische Bibliothek Hamburg schließt vom 22.12.–3.1.2017

12.12.2016

(wm) Die bekannte philatelistische Bibliothek ist in der Regel dienstags von 14–18 Uhr, donnerstags von 14–19 Uhr und am ersten Samstag im Monat von 10–13 Uhr geöffnet. Zum Jahreswechsel steht auch für die Hamburger eine Weihnachts- und Neujahrspause an, die in diesem Jahr vom 22. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 währt.

Kontakt: Philatelistische Bibliothek Hamburg e.V., Basedowstraße 12, 20537 Hamburg, Tel.: 0 40-2 51 23 40, Internet: www.philatelistische-bibliothek.de