LVZ Post Weihnachts- und Winterbriefmarken

14.12.2016

(LVZ) Kurz vor der Weihnachtszeit präsentierte die LVZ Post Ihre Weihnachts- und Winterbriefmarken. Wer freut sich denn nicht, auf einen geheimnisvollen Brief von einem Schneemann oder einen Sack voller Geschenke? Diese Weihnachtsmotive zieren auch die Briefmarken der LVZ Post und laden zum Verschicken der Weihnachtspost ein.

Zudem erscheint auch unsere winterliche Briefmarke „Bornaer Zwiebel“. Zum Jahresbeginn hat die LVZ Post zur Zwiebelgeschichte in Borna einen Schmuckbogen mit allen fünf Marken und einen Sonderstempel herausgebracht. Und auch zum Jahresende schmückt die winterliche „Bornaer Zwiebel“ die Postkartenbriefmarke der LVZ Post. Borna galt lange als die bedeutendste Zwiebel- und Gemüsestadt in der Leipziger Tieflandsbucht. Daher auch der Spitzname „Zwibbel-Borne“. Mario König hat eine ganz besondere Beziehung zur Zwiebel: Er zeichnet Karikaturen des Gewächses und haucht ihnen somit Leben ein.

Diese liebenswerten Zeichnungen fanden ihren Weg auf die Sonderbriefmarken der LVZ Post und verzieren nun die winterliche Briefmarke mit dem Schneemann und der Zwiebel.

Die weihnachtlichen Briefmarken „Schneemann“ und „Sack voller Geschenke“ in den Wertstufen 65 Cent und die winterliche „Bornaer Zwiebel“ Briefmarke können ab 18. November von Briefmarkenliebhabern im LVZ Media Store in den Höfen am Brühl, in allen Geschäftsstellen der LVZ sowie über Schaubek GmbH erworben werden.