DPD plant Versuch

12.01.2017

(tb) In Hamburg, Karlsruhe oder Ludwigsburg plant Dynamic Parcel Distribution (DPD) für 2017 einen Versuch mit Transportern, die autonom fahren. An vorderer Stelle stehen dabei Fahrzeuge, die den Zustellern in Schrittgeschwindigkeit folgen. Allerdings bedarf es noch behördlicher Genehmigungen und der Klärung juristischer Fragen. Begleitet wird das Projekt von Wissenschaftlern der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen.