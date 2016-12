Film für die Philatelie

21.12.2016

(cj) Der Film "das Erbe", den MICHEL mit vielen Partnern aus der Philatelie produziert hat, ist seit Anfang November online auf unserer Website oder auf YouTube zu sehen. Beim Gewinnspiel können alle Interessierten noch bis Ende Januar teilnehmen!

Fast 4000 YouTube-Aufrufe sind bisher gezählt worden. Das sind zwar viele Menschen, die der Werbefilm für die Philatelie bislang erreichen konnte - aber wir glauben da geht noch mehr!

Deshalb läuft unser Gewinnspiel noch bis Ende Januar 2017: Teilen Sie uns Ihre Meinung (Kritik wie auch Lob) mit und empfehlen Sie den Film Freunden und Bekannten. Je mehr Aufrufe des Films bis zum 31.01. noch gezählt werden, desto höher sind Ihre Gewinnchancen. Wenn die Zahl auf 5000 ansteigt, verlosen wir zwei, bei 10 000 drei und bei 15 000 verlosen Aufrufen wir vier MICHEL-Nachschlagewerke nach Wahl unter allen Teilnehmern.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung und Ihren Gewinnwunsch ganz einfach per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder per Postkarte an:

Schwaneberger Verlag GmbH

Ohmstr. 1

85716 Unterschleißheim

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ansehen und drücken natürlich die Daumen für das Gewinnspiel!