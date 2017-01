An die MICHEL-Redaktion: Montenegro Block 2 B

13.01.2017

(mi) Liebe MICHEL-Redaktion,

regelmäßig kaufe ich mir die MICHEL-Kataloge für meine Sammelgebiete. Auch habe ich über meinen Händler die MICHEL-Rundschau abonniert.

Wiederholt ist mir aufgefallen, dass der geschnittene Block 2 B von Montenegro zwar katalogisiert, jedoch nicht bewertet wurde. Gibt es dafür einen Grund? Habe zumindest nichts im Katalog darüber gelesen. Oder ist der nicht frankaturgültig? Würde mich sehr über eine Antwort freuen.

Viele Grüße

Udo H.

Sehr geehrter Herr H.,

in den MICHEL-Nachschlagewerken werden ausschließlich offizielle Marken erfasst. Dass der Block Montenegro Bl. 2 B im Katalog enthalten ist, besagt, dass er ein frankaturgültiges Postwertzeichen ist bzw. war.

Steht bei der Preisbewertung keine konkrete Zahl sondern lediglich zweimal —,—, so bedeutet dies, dass es das betreffende Stück sowohl postfrisch als auch gestempelt gibt, uns aber momentan nicht genügend Preisunterlagen zur Verfügung stehen, um eine Bewertung abgeben zu können. Ist hingegen ein konkreter Preis genannt, dieser aber in Kursivschrift gesetzt, so heißt das, dass der Preis für das betreffende Stück starken Schwankungen unterworfen ist, unsere Bewertung also mit Vorsicht zu genießen ist.

In der neuen Auflage des MICHEL-Südeuropa 2016 konnten wir für den Block Montenegro Bl. 2 B übrigens eine Preisbewertung vornehmen: 80 Euro kursiv für postfrisch und gestempelt.

Mit freundlichen Grüßen

MICHEL

Alle interessanten Leseranfragen und -Hinweise lesen Sie auch in der monatlich erscheinenden MICHEL-Rundschau.