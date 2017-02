Amazon investiert in Werne

20.02.2017

(tb) Amazon baut ein neues Depot in Werne nordöstlich von Dortmund, Landkreis Unna. Von dort aus möchte der Anbieter weitere Teile des Ruhrgebietes beliefern. Der Neubau umfasst 100 000 Quadratmeter Fläche und ersetzt und erweitert die vorhandene Anlage in Werne. Weiterhin gilt, dass Amazon ausschließlich in die Logistik in großen Ballungsräumen investiert. Die aufwändige und kostenträchtige Verteilung in der Fläche überlässt der Anbieter anderen KEP-Diensten.