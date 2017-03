Personalien Deutsche Post/DHL

07.03.2017

(tb) Mit einer kleinen Personalrochade wartete die Deutsche Post Mitte Januar auf. Amadou Diallo wechselte auf den Posten des Chefs der Bereiche Value Added Services und Integrated Logistics bei DHL Global Forwarding.

Dort behält er die Zuständigkeit für die neue Landverkehrs-Plattform Cillox und betreut weiterhin das Messegeschäft von DHL. Seine bisherige Position als Chef von DHL Freight übernimmt Uwe Brinks, der seit 1983 bei der Deutschen Bundespost und Deutschen Post Karriere gemacht hat. Zuletzt leitete er die Produktion Brief und Paket und setzte unter anderem die Gründung und Etablierung der neuen Zustellgesellschaften DHL Delivery um. In der Sparte Post–e-Commerce–Parcel, kurz Pep, übernimmt Christian Stiefelhagen die Funktionen von Brinks. Er gehört seit rund 40 Jahren dem Konzern an und leitete zuletzt den Personalbereich von Pep.