Philatelistischer Frühling München

22.02.2017

(cj) Am 2. März beginnt die 20. Internationale Briefmarken-Börse München und MICHEL ist wie immer mit dabei! An Stand 22 warten viele Neuerscheinungen, Fachberatung, Gewinnmöglichkeiten und eine Tasse kostenloser Espresso auf alle Besucher!

Briefmarken, Briefe, Ganzsachen, Ansichtskarten und Zubehör – die Münchener Messe bietet für jeden Sammler etwas. Zu den philatelistischen Highlights, für die Sonderstempel erhältlich sind, zählen in diesem Jubiläums-Jahr neben dem Ottifanten von Otto Waarkes und dem Messe-Jubiläum selbst auch die Münchener Flughafen S-Bahn, die ihr 25. Jubiläum feiert.

Die Briefmarkensammler-Gemeinschaft München präsentiert deshalb eine Sonderschau mit bayerischen Eisenbahnmotiven, außerdem gibt es passende Belege zum S-Bahn-Sonderstempel. Auch MICHEL feiert hier mit: Im Herbst erscheint der Motiv-Titel Eisenbahnen bereits in seiner 4. Auflage und am MICHEL-Stand kann deshalb einen Gratis-MICHEL gewinnen, wer sich in der deutschen Eisenbahn-Geschichte auskennt - also vorbeikommen und mitraten!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an Stand 22!

Veranstaltungsort

MOC Veranstaltungscenter

Lilienthalallee 40

80939 München-Freimann

Eintritt frei.

Abbildung: Deutsche Post