Trauer um den Autor Walther Hohenester

23.02.2017

(mi) Der Kriminalautor und Lokaljournalist Walther Hohenester, der auch im Schwaneberger Verlag veröffentlichte („Der Viererblock“, 2015), ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Der gebürtige Münchener hat die Würmtaler Kulturszene lange Zeit entscheidend geprägt. Als SPD-Abgeordneter war er viele Jahre im Gemeinderat aktiv, schrieb seit 1991 Kriminalromane und Glossen für die Süddeutsche Zeitung und erhielt für die Arbeit im Kulturförderverein Würmtal die Planegger Bürgermedaille in Gold.



„Der Viererblock“, der 2015 im Schwaneberger Verlag erschien, stellt ausgewählte Lokalspitzen zusammen, die von Walther Hohenester in der SZ erschienen sind. Die 61 humorigen Glossen sind Begebenheiten aus dem bairischen Alltag gewidmet, zwei Geschichten kommen aus der Philatelie und beschäftigen sich mit seltsamen Briefmarken. In seinen insgesamt neun Lokalkrimis hat Walther Hohenester etliche Würmtaler Persönlichkeiten auf originell-charmante Art einer stets wachsenden Fangemeinde vorgestellt.



Am 8. März starb Walther Hohenester in einem Münchener Krankenhaus an den Folgen eines Hirnschlags. Die Trauerfeier fand unter großer öffentlicher Anteilnahme am Mittwoch, den 15. Februar statt.