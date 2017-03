Cillox vermittelt

09.03.2017

(tb) Die Deutsche Post bietet Versendern und Speditionen die Vermittlung von Transportaufträgen an. Wer sich bei Cillox anmeldet, kann Anfragen und Angebote digital übermitteln. Dabei tritt DHL auch selbst auf beiden Seiten auf. Zum einen vergibt das Unternehmen Transportaufträge an Dritte, zum anderen bietet die konzerneigene Frachtsparte Transportleistungen an. Eigene Angebote übermittelt DHL sofort nach der Anfrage, während andere Dienstleister ihre Offerten auch zu späteren Zeitpunkten abgeben können. Selbstverständlich kennt niemand die Zahlen des anderen. Die Abrechnung erfolgt nach Buchung unabhängig vom Volumen des