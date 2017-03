Personalie: DHL

15.03.2017

(tb) Neuer Chef der Kontraktlogistik von DHL in den DACH-Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Karsten Schwarz. Der promovierte Politologe und diplomierte Ökonom arbeitete zunächst in Führungspositionen bei McKinsey, ehe er 2005 bei der Deutschen Post einstieg. Zuletzt betreute er die Entwicklung und Inbetriebnahme neuer Paketzentren und baute das Geschäft mit der Lagerung und dem Versand für Dritte aus, das so genannte Fulfillment.