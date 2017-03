DPD stellt Lebensmittel zu

20.03.2017

(tb) Dynamic Parcel Distribution (DPD) ist seit Februar auch in der Zustellung frischer Lebensmittel aktiv. Zunächst erfolgt die Erprobung des neuen Angebotes in Zusammenarbeit mit dem Versandhändler Hello Fresh. Zur Jahresmitte plant DPD, auch andere Versender für „DPD Food“, so der Name des Dienstes, zu gewinnen. Die Zustellung erfolgt auf eine Stunde genau, der Empfänger erhält am Morgen eine SMS oder E-Mail mit der Mitteilung. Auf Kundenwunsch kann DPD eine Zustellung an eine andere Anschrift vornehmen, wenn der Empfänger nicht erreichbar ist.