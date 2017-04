Persönlichkeiten: Ella Fitzgerald

25.04.2017

Heute wäre sie 100 Jahre alt geworden: Die legendäre Jazz-Musikerin Ella Fitzgerald wurde am 25. April 1917 in Virginia geboren.

Bereits mit 17 Jahren wurde die spätere "First Lady of Song" bei einem Amateurwettbewerb entdeckt und schrieb in den nächsten Jahrzehnten Musikgeschichte. Allein 13 Grammys gewann die wohl größte amerikanische Jazzmusikerin des 20. Jahrhunderts im Lauf ihres Lebens. Am 15. Juni 1996 starb sie mit 79 Jahren in Beverly Hills.

Zum 100. Geburtstag werden der berühmten Musikerin zu Ehren überall auf der Welt Konzerte und Filmvorführungen veranstaltet, eine Auswahl findet sich hier: www.ellafitzgerald.com

Abbildung: MiNr 4193 (USA)