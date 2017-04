Selbstständig arbeitende Drohne

04.04.2017

(tb) Eine neue Form der Paketzustellung mit Drohnen erprobt UPS in den Vereinigten Staaten. In ländlichen Gegenden startet der Zusteller eine Drohne vom Zustellfahrzeug aus. Automatisch gesteuert bringt die Drohne das Paket zum abgelegen wohnenden Empfänger und kehrt selbstständig zum Zustellfahrzeug zurück, dessen Fahrer unterdessen weitere Zustellaufträge erledigt. UPS hofft, auf diese Weise die Fahrstrecken der Zusteller reduzieren zu können, was gerade in dünn besiedelten Gegenden erhebliche Kostenvorteile bringen kann.