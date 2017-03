Numismatik: Mongolian Nature – Roaring Deer

(Coin Invest Trust) Mit Roaring Deer beschließt Coin Invest Trust die Serie Mongolian Nature. Alle fünf Ausgaben der seit 2013 für die Mongolei produzierten Serie sind einem für das asiatische Land typischen Tier gewidmet. Die Darstellung der wieder in zwei Ausführungen erhältlichen letzten Münze 2017 lehnt sich an den Serienauftakt „Crying Wolf“ an, der 2015 den renommierten Coin of the Year Award gewann.

Nach Wolf, Eule, Wildpferd und Sakerfalke zeigt Roaring Deer einen stehenden Rothirsch (Cervus elaphus). Im Stil der Serie gibt ihn die Silbermünze als Ausschnitt in Silhouettenform wieder, mit erhobenem Kopf und röhrend geöffnetem Maul.



Der vor allem in Eurasien beheimatete Rothirsch erreicht eine Länge von 2,10 m. Von seinen durchschnittlich 100 kg Gewicht entfallen beim Männchen bis zu 20 kg auf das prächtige Geweih. Ebenfalls ein Ausdruck körperlicher Stärke ist das in der Brunft weithin hörbare Röhren der adulten Männchen. Nicht zuletzt wegen seines beeindruckenden Kopfschmucks gejagt, war der „König der Wälder“ in Teilen Europas ausgerottet. Mittlerweile kann man ihn aber wieder vermehrt in geschlossenen Waldgebieten antreffen.



Die Vorderseite zeigt das Wappen und den Namen des Ausgabestaates Mongolei, in der Goldversion ergänzt durch Material und Feingehalt.



Die Rückseite zeigt einen stehenden Hirsch n. r., in der Silberversion als Ausschnitt aus der Münze. Dazu MONGOLIAN NATURE 2017 und in der Goldausführung CERVUS ELAPHUS.

Abbildungen: Coin Invest Trust