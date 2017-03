Ein Besuch in der MICHEL-Redaktion

24.03.2017

(mi) Am 23. April ist Welttag des Buches. In diesem Jahr hat sich der Verlegerverband eine besondere Aktion ausgedacht, die auch der Schwaneberger Verlag unterstützt: Die Veranstaltung #verlagebesuchen soll Menschen in ganz Deutschland die Arbeit von Belletristik- und Fachverlagen näher bringen.

Führungen, Lesungen, Autorengespräche und vieles mehr warten am Wochenende vom 21. bis 23. April auf interessierte Besucher. Auch MICHEL gewährt allen Besuchern, Sammlern, Philatelisten und solchen, die es werden wollen, Einblicke in die spannende Arbeit hinter der „Bibel der Philatelie“. Besuchen Sie den Schwaneberger Verlag am Freitag, den 21. April 2017 und lernen Sie die MICHEL-Redaktion kennen. Unter dem Motto „Auf Briefmarken sitzen setzen“ warten Führungen, Vorträge und praktische Hilfe im Umgang und bei der Bestimmung von Briefmarken auf alle Besucher.

Wir freuen uns auf Sie!



Datum: 21.04.2017

Uhrzeit: 13-16 Uhr

Ort: Schwaneberger Verlag

Ohmstr. 1

85716 Unterschleißheim



Bitte melden Sie sich bis zum 19. April zur Veranstaltung an unter der Mailadresse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .