Numismatik: Münzen der Isle of Man

03.04.2017

(Coin Invest Trust) Mit dem ersten April übernimmt die britische Tower Mint die Prägung der Umlauf- und Gedenkmünzen für die Isle of Man. Bereits am 9. März 2017 erfolgte in Anwesenheit von Paula Primrose und Colin Campbell als Vertreter des Finanzministeriums der Isle of Man die Anprägung der neuen Umlaufmünzen.

Die Isle of Man ist eine knapp 600 Quadratkilometer große Insel in der Irischen See. Die Kronbesitzung mit Selbstverwaltung blickt zurück auf eine wechselhafte Geschichte, mit starken kulturellen Beziehungen zum Gälischen, die bis ins 5. Jahrhundert zurückreichen, und der anschließenden Besiedlung durch die Wikinger. Im Folgenden war die Insel nacheinander Teil des Königreichs von Norwegen, Schottland sowie England.

Obwohl die Isle of Man seit dem 14. Jahrhundert zur Krone gehört, wurde sie doch nie Teil des Vereinigten Königreichs, woraus sich ein ganz besonderer politischer Status ergibt. Hier gilt zwar britisches Recht und britische Außenpolitik, doch ein seit 979 bestehendes Parlament – das weltweit Älteste, das seit diesem Zeitpunkt ununterbrochen existiert – kontrolliert die Innenpolitik des Landes. Und dazu gehört das Privileg, eigene Münzen und Briefmarken auszugeben.

Um die Münzen der insgesamt rund 85 000 Menschen zu prägen, hat die Isle of Man natürlich keine eigene Münzstätte. Sie ließ sie mehr als 40 Jahre lang von der britischen Pobjoy Mint herstellen. Mit dem 1. April 2017 endete die langjährige Verbindung. Im Februar 2016 hatte die Regierung der Isle of Man die Münzprägung in einem öffentlichen Wettbewerb neu ausgeschrieben. Am 5. August 2016 fiel die Entscheidung. Die britische Tower Mint gewann den neuen Kontrakt, der auf 10 Jahre ausgelegt ist. Als Begründung äußerte David Anderson, Mitglied des Finanzministeriums: „Das Finanzministerium war beeindruckt von der Qualität der verschiedenen Probeprägungen von Umlauf- und Gedenkmünzen, die im Rahmen der Ausschreibung eingereicht wurden. Die Tower Mint war besonders beeindruckend, auch hinsichtlich ihres Marketingkonzepts. Sie unterbreitete einen ausgefeilten Fünf-Jahres-Plan zum weltweiten Verkauf von qualitativ hochstehenden Gedenkmünzen. Außerdem gibt es hochinteressante Entwürfe für neue Designs unserer Umlaufmünzen im Jahr 2017.“ Tatsächlich hat die Tower Mint sich in den letzten Jahrzehnten eine internationale Reputation erworben vor allem durch die Prägung für Gibraltar, das als britisches Überseegebiet ebenfalls über ein eigenes Münzrecht verfügt.

Colin Campbell (Finanzministeriums Isle of Man) sagte anlässlich der Anprägung am 9. März: „Wir sind ganz begeistert. Diese Motive sind alle so wirklich Manx. Unsere Bürger werden jedes einzelne davon lieben.“ Heimo Steriti, CEO von Coin Invest Trust, die den internationalen Vertrieb der Gedenkmünzen übernehmen werden, freute sich darüber "Münzen zu verkaufen, wenn sie so schön sind, wie die, die von der Tower Mint für die Isle of Man geplant sind.“

Abbildung: Paula Primrose, Chief Accountant des Finanzministeriums der Isle of Man, und Raphael Maklouf, Gründer der Tower Mint, freuen sich über die erste 50 Pence-Münze der neuen Umlaufserie für die Isle of Man. Foto: Tower Mint.