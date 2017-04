Hermes-Mehrheit bei Liefery

12.04.2017

(tb) Der Lieferdienst Liefery gehört seit Anfang März mehrheitlich Hermes. Die Tochter des Otto-Versandes, die bis dahin mit 28,5 Prozent beteiligt war, nahm die Möglichkeit wahr, im Rahmen einer Kapitalerhöhung die Majorität zu übernehmen. Die Gründer bleiben aber maßgeblich beteiligt, Nils Fischer und Jan Onnenberg vertreten das Unternehmen weiterhin nach außen. Liefery bietet in gut 60 Städten die Zustellung von Waren ausgewählter Partner am Tag der Bestellung an.