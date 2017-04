Amazon beauftragt DHL

24.04.2017

(tb) Wenn der Internet-Versandhändler Amazon in einer Stadt Pakete selbst zustellt, schreibt er damit Schlagzeilen. Weniger bekannt ist, dass er in der zweiten März-Hälfte einen neuen Vertrag mit DHL geschlossen hat.

Amazon führte in Berlin das neue Angebot „Amazon Fresh“ ein. Über das Internet bestellte Lebensmittel liefert der DHL-Zusteller innerhalb eines engen Zeitfensters von wohl zwei Stunden. Ähnliches bietet DHL bereits in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Allyouneedfresh an. Nach dem Beginn in Berlin beabsichtigt Amazon, das Angebot Schritt für Schritt deutschlandweit einzuführen. Bislang haben weder Amazon noch DHL offiziell die Zusammenarbeit bestätigt.