Paketzustellung mit Lastenrad

27.04.2017

(tb) Die Deutsche Post folgt dem Beispiel anderer Paket- und Expressdienste und erprobt Lastenfahrräder für die Zustellung. Diese verfügen über wasserdichte Transportbehältnisse, die bis zu 90 Sendungen aufnehmen können. An zentralen Stützpunkten erfolgt die Beladung. In der Innenstadt sind Fahrräder flexibler einsetzbar als Transporter, die oftmals im Stau stecken. Die Probeläufe finden in Frankfurt am Main und Utrecht statt.