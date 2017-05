DHL stellt in Chile zu

15.05.2017

(tb) Geografisches Wachstum muss nicht unbedingt mit Unternehmensübernahmen einhergehen. Das unterstrich die Deutsche Post mit dem Aufbau einer neuen DHL-Landesorganisation für Chile. Seit Mitte April stellt DHL in Chile flächendeckend zu. In Großstädten wie Santiago soll die Zustellung am Tag nach der Auflieferung erfolgen, anderswo binnen zweier, dreier Tage. Die Deutsche Post sieht Chile als führendes Land Südamerikas in puncto Internet-Versandhandel und verspricht hochwertige Logistik.