Weitere Amazon-Paketzentren

23.05.2017

(tb) Amazon plant, in weiteren deutschen Großräumen eigene Paketzentren einzurichten. Branchenkreisen zufolge entstehen die nächsten Anlagen in Düsseldorf und Frankfurt am Main.

Weiterhin will der Internet-Versandhändler nur in Ballungsräumen selbst aktiv werden, in denen die Paketlogistik vergleichsweise leicht fällt. Vom Paketzentrum Bochum aus, das jüngst eröffnet wurde, bedient Amazon Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen, Witten und Wuppertal. Dabei stellt Amazon keine eigenen Fahrer ein, sondern beschäftigt Subunternehmer. Insgesamt sind täglich bis zu 250 Fahrzeuge unterwegs.

Anders als in den Amazon-Paketzentren in Berlin und München erhalten die Fahrer die Sendungen in Bochum vorsortiert und müssen sie nur in den Transporter verladen. Die Zustelltour wird jeden Tag neu berechnet. Ein neues Programm zeigt den Zustellern zudem an, welche Pakete sie von einem Parkplatz aus direkt zustellen können. Damit möchte Amazon verhindern, dass Zusteller Zeit wegen der Parkplatzsuche verlieren.