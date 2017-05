Garantierter Zustelltermin

25.05.2017

(tb) In Leipzig, Nürnberg und Würzburg erprobt die Deutsche Post ein neues Angebot für Großauflieferer von Paketen. Kunden, die mindestens 50 Sendungen am Tag verschicken, können gegen eine Zuschlag die Zustellung am Werktag nach der Aufgabe buchen. Kann die Deutsche Post das Versprechen nicht erfüllen, erhalten die Kunden das geleistete Entgelt zurück. DHL Paket Prio gilt vorerst nur für Geschäftskunden.