Personalie: Wolfgang Albeck

30.05.2017

(tb) Neuer Chef von trans-o-flex ist Wolfgang P. Albeck. Er trat zum 1. April die Nachfolge Frank Idens an, der sich als Berater selbstständig macht. Albeck saß zuletzt dem Bereichsvorstand von DHL Express in Deutschland vor und war Geschäftsführer von DHL Express für Österreich. Zuvor hatte er seit 1997 verschiedene Stationen bei derDeutschen Post durchlaufen. Der gelernte Speditionskaufmann war in den achtziger Jahren zu TNT Express gewechselt.