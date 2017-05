Bildung & Briefmarke: Martin Luther

22.05.2017

(SiD) Rechtzeitig mit der der Luther-Briefmarke im April brachte die Bundesstelle für Jugend, Familie und Bildung Lehrermaterial zum Reformationsjubiläum heraus. In einem ausgiebig mit philatelistischen Materialien illustrierten Lehrerheft stellt Milan Maringer den Reformator und Bibelübersetzer Martin Luther vor.

Neben den Stationen seiner Vita werden wichtige Ereignisse der Reformation herausgearbeitet: Anschlag der 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg, Reichstag in Worms, der Beginn der Bibelübersetzung ins Deutsche auf der Wartburg. In besonderen Kapiteln widmet sich Maringer der sprachschöpferischen Leistung Luthers, geht auf die Bedeutung von Fabeln in seinen Predigten ein und beschreibt die Bedeutung der Bibel und des geschriebenen Wortes als Grundlage des Glaubens.

Dazu erschien auch ein sechsseitiges Arbeitsheft. Darin stellt Siegfried Dombrowsky u.a. nach der Klippertschen Spiralmethode einen Weg vor, wie sich Kinder und Jugendliche das Wesentliche zum Reformationsjubiläum selbständig einprägen können.

