Zusammenarbeit in China

20.07.2017

(tb) Ein überraschendes Bündnis könnte eine neue Konsolidierungswelle in der Kep-Branche auslösen. Der United Parcel Service (UPS) gründet eine gemeinsame Tochter mit dem chinesischen Anbieter SF Holding, zu der der Paketdienst SF Express gehört. Vordergründig geht es um die Beförderung von Paketen und Expresssendungen in China und benachbarten Ländern sowie in den Vereinigten Staaten.

Mit circa 130 000 nur in der Zustellung Beschäftigten, 13 000 Annahme- und Ausgabestellen und einem Umsatz von 8,37 Milliarden US-Dollar (rund 7,5 Milliarden Euro) gehört SF aber zu den nicht zu unterschätzenden Anbietern im wachstumsstarken asiatischen Markt. Im Inland setzt SF eine der größten Luftfrachtflotten ein. Der Bestand von 40 Flugzeugen, die Ziele in China, Kambodscha, Taiwan und Vietnam erreichen, soll bis zum Ende des Jahrzehnts auf 100 steigen. Die Maschinen zählen samt und sonders zu den Mittelstreckenflugzeugen. In Ezhou nahe der Metropole Wuhan erbaut SF gerade einen zentralen Frachtflughafen, den künftig wahrscheinlich auch UPS nutzen wird. Der US-Integrator kann dann die internationalen Transporte für SF betreuen, derweil SF seine Position im Mittelstreckenverkehr ausbaut. Das 1993 von Wang Wei gegründete Unternehmen ging im Februar an der Börse von Shenzhen.