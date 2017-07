Einzelhandels-Plattform

31.07.2017

(tb) In Zusammenarbeit mit City-Marketing Bonn und dem Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen entwickelt die Deutsche Post eine Internet-Marktplattform für den Bonner Einzelhandel.

Die Händler können dabei selbst entscheiden, ob sie ihre Angebote nur in einer Art digitalem Schaufenster präsentieren oder selbst in den Versandhandel einsteigen möchten. Selbstverständlich bietet DHL auch an, im Ladengeschäft vorrätige Waren taggleich Bestellern zu liefern. Im zweiten Halbjahr soll Allyouneed City – die Bonner werden dies hoffentlich verstehen – den Betrieb aufnehmen.