Etablierte Dienste vorn

15.08.2017

(tb) Mit deutlicher Skepsis blickt die Unternehmensberatung McKinsey auf die Entwicklung des Marktes für Lieferungen am Tag der Bestellung oder für Sofortlieferungen.

Einen „signifikanten Teil“ des weltweit seit 2014 in spezialisierte Lieferdienste geflossenen Risikokapitals in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar sieht sie als „akut gefährdet“ an. Insbesondere Sofortlieferungen werden sich gemäß der Analyse nur in eng begrenzten Marktsegmenten rechnen, beispielsweise bei warm gelieferten Mahlzeiten und Arzneimitteln.

Der allgemeine Markt für Lieferungen am selben Tag oder für Lieferungen am Folgetag dürfte dagegen deutlich wachsen. Für 2025 sagt McKinsey voraus, dass bis zu einem Viertel der Pakete in diesen Bereich fallen dürften. Die größten Chancen auf diesem Markt geben die Berater den etablierten Post- und Paketdiensten, die bereits jetzt bestens positioniert seien. Für die taggleiche Zustellung sagt McKinsey den klassischen Diensten einen Marktanteil von bis zu 80 Prozent voraus, sofern sie die nötigen Investitionen tätigen und das neue Angebot in ihr bestehendes Netz integrieren.