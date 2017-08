Neuordnung in Asien

16.08.2017

(tb) Die Deutsche Post bereinigte ihr Portofolio. Anfang Juli verkaufte sie ihre 40-prozentige Beteiligung an Air Hong Kong (AHK) an Cathay Pacific. Mit dieser arbeitet DHL schon in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammen.

Diese Kooperation bleibt bis 2019 bestehen, wenn das Joint-Venture planmäßig ausläuft. Für die darauf folgenden 15 Jahren vereinbarten die Partner, das AHK für DHL ein Übernacht-Frachtflugnetz betreiben wird. Im Zuge des Verkaufs der Anteile an AHK übernahm die Deutsche Post die acht Frachtflugzeuge des Typs Airbus A 300-600 von AHK und vermietet sie an Cathay.