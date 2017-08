Streetscooter in Berlin

21.08.2017

(tb) Die Deutsche Post schließt Berlin an das elektrische Netz an. Seit Ende Juni stellen 40 Transporter des Typs Work L von Streetscooter Pakete zu. Sie sind in vier Zustellbasen stationiert und bedienen weite Teile der Stadt. Beim Work L handelt es sich um das größere der beiden Fahrzeuge, dessen Nutzraum mit acht Kubikmetern doppelt so groß ist wie beim Work. Die Aufladung der Akkumulatoren erfolgt mit zertifiziertem Ökostrom, der ohne Kohlendioxid-Emissionen und ohne Atommüll erzeugt wird.