Investition in Großbritannien

08.09.2017

(tb) Das größte Logistikzentrum von Hermes steht in Rugby in der englischen Grafschaft Warwickshire. Mitte August nahm die 34 Millionen Euro teure Anlage, die täglich bis zu 1,5 Millionen Sendungen umschlagen kann, den Betrieb auf. 100 Beschäftigte finden dort einen Arbeitsplatz. In Großbritannien verzeichnete Hermes in den vergangenen Jahren durchweg Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich.