Persönlichkeiten: Theodor Storm

14.09.2017

(cj) Theodor Storm wurde vor 200 Jahren, am 14. September 1817, in Husum geboren. Novellen wie „Der Schimmelreiter“ machten ihn zu einem der berühmtesten Vertreter des poetischen Realismus und werden noch heute weltweit gelesen.

Theodor Storm studierte Jura in Kiel und Berlin. Mit „Immensee“ gelang ihm 1849 der Durchbruch. Die Novelle nahm die Zeitstimmung nach der missglückten Revolution von 1848 bravourös auf. Sein wohl bekanntestes Prosa-Werk „Der Schimmelreiter“ entstand erst 1888 kurz vor seinem Tod und wird noch heute an Schulen gelehrt.

Auch als Lyriker machte sich Storm bald einen Namen. Der erste Gedichtband erschien 1852, darin das bekannte Gedicht „Die Stadt“, das Storms Heimatort Husum gewidmet war. Zehn Jahre später folgte "Knecht Ruprecht", dessen Anfangszeilen die meisten Deutschen schon als Kind rezitieren: "Von drauß vom Walde komm ich her..."



Theodor Storm starb am 4. Juli 1888 in Hademarschen. Das Motiv der Marke MiNr. 1371 ist ein Porträt des Dichters nach einer Fotovorlage