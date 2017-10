MICHEL auf der Buchmesse Frankfurt

12.10.2017

Am Wochenende öffnet die weltweit größte Buch- und Medienmesse in Frankfurt wieder ihre Tore für das Publikum.

Wie in jedem Jahr wartet auf Besucher ein buntes Programm. Auch MICHEL ist vertreten: Besuchen Sie uns an Stand J 19 in Halle 3.1!

Öffnungszeiten

Samstag, 14. Oktober 2017: 9 bis 18.30 Uhr

Sonntag, 15. Oktober 2017: 9 Uhr bis 17.30 Uhr



Tickets

Tageskarte: 19 €

Wochenendkarte: 30 €

Alle Informationen zum Programm, zur Anreise und die Tickets gibt es hier: http://www.buchmesse.de/de