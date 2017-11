100 Jahre Oktoberrevolution

07.11.2017

Genau 100 Jahre nach der Oktoberrevolution ist die Sowjetunion natürlich das interessanteste Sammelgebiet. Auf diesem bekannten Propagandabild von Wladimir Serow ruft Lenin sie gerade aus.

Die "Große Sozialistische Oktoberrevolution" fand am 7. November 1917 (nach dem zarisch-julianischen Kalender am 25. Oktober) in Sankt Petersburg statt. Dieser vielfach diskutierte und mythologisierte Wendepunkt der Geschichte wurde immer wieder in Bildern szenisch festgehalten: Lenin spricht zum jubelnden Volk. Natürlich fanden diese Bilder später auch ihren Weg auf sowjetische Briefmarken. Hier auf die MiNr. 5752.

